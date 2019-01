Angela Davis demanda la libertad de la diputada kurda Leyla Güven

La activista feminista y escritora Angela Davis demandó la libertad de la diputada kurda Leyla Güven, que hace setenta días se encuentra en huelga de hambre en demanda del fin del aislamiento al que es sometido el líder kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado

En una carta de lectores publicada por The New York Times en el día de ayer, Davis (que fue una referente en la década de 1970 del partido Panteras Negras), también denunció “las ilegales invasiones y ocupaciones militares de las regiones kurdas por parte del Estado turco”.

A continuación publicamos la carta completa:

Al editor:

Leyla Güven, diputada del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, ha estado en huelga de hambre indefinida durante los últimos dos meses. Tras dedicar sus esfuerzos políticos a lo largo de los años a la lucha contra las ilegales invasiones y ocupaciones militares de las regiones kurdas por parte del Estado turco y contra los continuos abusos de Turquía contra los derechos humanos en su país, ahora ofrece su vida en protesta por el aislamiento de Abdullah Öcalan, líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y de otros presos políticos kurdos.

La Sra. Güven es una gran inspiración para las personas de todo el mundo que creen en la paz, la justicia y la liberación. Me sumo a todos aquellos que la apoyan y condenan las condiciones represivas del encarcelamiento del Sr. Öcalan.

Al igual que la Sra. Güven, miles de líderes y representantes del Partido Democrático de los Pueblos y del Partido de las Regiones Democráticas están tras las rejas. El mayor movimiento de mujeres de Turquía, el Congreso de Mujeres Libres, fundado en Kurdistán, se disolvió por la fuerza y ​​muchos de sus activistas han sido encarcelados. Y aquellos que se han manifestado en contra del asesinato indiscriminado de miles de kurdos por parte del ejército turco desde el colapso del proceso de paz en 2015, han sido criminalizados de múltiples maneras.

Aquellos de nosotros que en los Estados Unidos hemos protestado por la expansión del complejo industrial-penitenciario, fuimos inspirados con los años por las valientes acciones de los presos políticos kurdos, especialmente por las mujeres que se han resistido a las cárceles de tipo estadounidense en Turquía.

Ahora debemos seguir el ejemplo y el liderazgo de la Sra. Güven por su protesta por el aislamiento del Sr. Öcalan, quien es reconocido como el principal negociador que representa a los kurdos en las conversaciones de paz con Turquía, y que ha declarado que la lucha por la igualdad de las mujeres es fundamental en el proceso revolucionario. Como otras figuras políticas encarceladas han sido liberadas tras su elección al Parlamento, la Sra. Güven también debe ser liberada.

Angela Davis, Oakland, California

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/01/18/angela-davis-demanda-la-libertad-de-la-diputada-kurda-leyla-guven/