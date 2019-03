“El agronegocio no contempla ningún derecho social ni bienestar ambiental y aún así es una actividad lícita”

Charla con Damián Marino, investigador del Conicet y la UNLP, autor del estudio que reveló que Urdinarrain es la localidad con mayor concentración de glifosato en el mundo

“Esto quiere decir que las concentraciones en los suelos no son recientes sino históricas. No provienen del último mes sino de los últimos años”.

Pero la gravedad del hallazgo es mucho más compleja de lo que parece. Urdinarrain no se trata de un caso aislado, sino el mayor exponente de lo que pasa en otras partes del país. “Si el trabajo se hacía en cualquier otro pueblo fumigado, el resultado hubiera sido muy parecido, porque no se trata del lugar sino del modelo de producción”, dice Marino.

Desde hace más de 10 años, Marino expone estudios sobre los efectos secundarios de los agroquímicos. No cree en las llamadas “buenas prácticas agrícolas” ni en “el progreso” que -a través de éstas- suelen prometer las multinacionales. Según él, son conceptos para justificar la explotación intensiva sobre la naturaleza y el uso de productos tóxicos que ponen en riesgo la salud. En otras palabras, el llamado agronegocio, “una estructura comercial que no contempla ningún derecho social ni bienestar del medio ambiente y aún así es una actividad lícita”.

“Yo de chico jugaba en la CGT, y acompañaba a mi papá a realizar pintadas por la calle. Él tuvo que dejar el sindicalismo luego de que amenazaran de muerte a la familia. Aunque eso no era luchar contra los plaguicidas, me enseñó a vivir en un contexto de lucha permanente”, recuerda.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, la cuestión ambiental ya no ocupa un espacio secundario en las luchas sociales y . Para el biólogo, este “despertar” responde a un denominador común: los jóvenes. A diferencia de los de su generación, dice, los actuales cuentan con una libertad de expresión que antes no se contemplaba y no dudan en cuestionar mandatos preestablecidos.

De acuerdo a la La Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en los pueblos donde se practica la agroindustria una de cada tres personas muere de cáncer, mientras que en el resto del país es una cada cinco. Es decir, entre un 40 y 50 por ciento más de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Urdinarrain no es la excepción. De hecho, a principios de 2017 se constataron la presencia de unos 200 casos de tumores diagnosticados. Sus habitantes, sin embargo, ahora no parecen dispuestos a callar.