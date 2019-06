“El desafío de la comunidad travesti es no cerrar las puertas”

Antes hizo un breve comentario sobre la prostitución, ¿qué puede aportar la teoría trans en lo que hace al debate, dentro del feminismo, sobre la prostitución?

Sobre la prostitución no vamos a moralizar pero hay mucho por desandar. El prohibicionismo, el abolicionismo y el reglamentarismo son las categorías patriarcales en las que la Justicia dice que se debería organizar la prostitución. Yo quiero cuestionar que esos sean los ejes de discusión. Hay gente que llega a la prostitución por situaciones de vida complejísimas. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacarles las violencias y las policías de encima. Las personas en situación de prostitución no pueden partir de la idea de que están buscando la dignidad que les daría un trabajo. La dignidad -y los derechos humanos- no parte de un trabajo sino que es intrínseca a la persona. El hecho de ser ser humano ya te hace digno, lo demás es injusticia, atropello. Y acá una confrontación muy fuerte con los pensamientos marxistas: es tramposo que se nos exija que la dignidad pase por el hecho de reconocernos trabajadoras. Porque en el mismo acto estoy diciendo soy trabajadora pero hay otre que va a ser dueño/a de mi producción, de la tierra o de los saberes. En nosotras queda demostrado que no hay patrón, no hay patrona, no hay empresarios. No podemos ser trabajadoras, en todo caso somos empresarias porque sin este cuerpo no se lleva a cabo nada. De la prostitución no puede haber ni un ingreso que no vaya a la prostituta o a una cooperativa. Nosotras no podemos formar sindicatos porque sería yo empleada quejándome conmigo patrona de las condiciones laborales, un sinrazón, suena esquizoide. En la Argentina está la Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar), que en la práctica funciona más como una mutual que como un sindicato, que da respuestas a las cuestiones urgentes como sacar a las pibas de la cárcel. Nosotras deberíamos ser una cámara de comercio, una cámara empresaria, deberíamos decidir de manera autónoma cómo va a ser nuestra seguridad, cuáles van a ser nuestros servicios, nuestros precios, cuáles son realmente las prácticas sexuales que vamos a brindar o no. Porque la pedagogía de la sexualidad viene de la pornografía, entonces tenemos que soportar que en el sexo oral que nos ahoguen, que nos asfixien, que nos sometan con brutalidad a la penetración. Nosotras como prostitutas podemos enseñar cuál va a ser la pedagogía de una sexualidad viable en términos comerciales, donde el otro salga absolutamente conforme: porque se siente solo, porque no tiene capacidad de seducción, por un montón de cuestiones, que se pueden llegar a analizar. Pero las que sabemos somos nosotras, las que decidimos somos nosotras y las que sentamos los precios y lucramos somos nosotras y ninguna otra tercera persona. Es importante que las travestis, el último orejón del tarro, interpelemos a toda una sociedad respecto de cuáles deberían ser las relaciones laborales. ¿Por qué el acceso a la capacitación o formación que has tenido según tus posibilidades produce situaciones tan indignas en unas y no en otras?

Después de todo un proceso, concluimos que puede ser un trabajo, un servicio a brindar como cualquier otro. No en las condiciones actuales: por estadística, en la comunidad travesti entramos en la prostitución entre los ocho y los trece años, cuando asumimos nuestra identidad y quedamos en situación de calle. Eso es pedofilia. Y después cuando tenés veinticinco, obviamente, en un intento desesperado de que te saquen la policía de encima, de sentir dignidad y poder construir un poco de amor propio, claramente tendés a fundamentar o justificar ciertas cuestiones como que sea un trabajo, que nos sindicalicemos, pero son muy paupérrimas las condiciones de negociación que se están proponiendo. No se plantea como una actividad con el riesgo y la exposición que tiene. Tendría que haber una distancia óptima, una investidura del rol para no dejarte avasallar por el otro, para no dejarle hacer lo que quiera con tu cuerpo porque te da dos pesos de morondanga. Y negociar un precio justo, un tiempo justo y un trato digno para ambas personas involucradas en el servicio. Que tengamos una jubilación temprana: como les bailarines o les deportistas, que hacen un uso excesivo del cuerpo. ¿Cuál va a ser esa jubilación y por qué? Tenemos que discutirlo. Es muy complejo. Yo creo que se está nuevamente tratando de hacer una política y un ordenamiento legislativo en base a las pobrezas de la actualidad. Y uno no hace política desde su pobreza, miseria o desesperación, sobre todo cuando se legisla. No se pueden dejar sentadas las bases para que el futuro esté encorsetado a nuestra escasez de autonomía y libertad.

Yo creo que tenemos que poder poner en palabras, incluso ante nosotras mismas, cómo me impacta a mí. Debemos dejar de hablar por las otras maricas. Tengo un amigo que dice que en las familias de clase alta el varón hegemónico va a las empresas y la mujer y la mariquita a los organismos de derechos humanos internacionales o una boutique. Quiero decir que las diferencias se marcan aún en la situación más privilegiada y es necesario trabajar resguardándonos, porque en ocasiones se niega que esto impacte. Esta lógica de chasquear los dedos, sentirte superior, la chalina y el gesto despectivo del ‘no me importa’. Y sí nos importa y nos duele. Tenemos que volver al punto en el que nos reconocemos, frente al espejo, vulnerables antes la posibilidad de falta de respeto, desamor, desabrazo. Y poder decirle al otro: ‘realmente sentimos esto’. Porque hacemos una política muy individualista: el casamiento igualitario es individualista, la ley de identidad de género es individualista. Y clasista, que va de la mano. Soy yo que quiero mis derechos, que quiero la mejor tajada. Pero no se negocia comunitariamente cuáles van a ser. ¿Cuáles son nuestros lazos reales cotidianos? ¿Somos 17 lesbianas que somos ex y queremos depender las unas de las otras, tener los mismos gatos, cuidarlos cuando nos vamos de vacaciones y tal? ¿Queremos ser dos papás y una mamá que no vivan juntos pero que todos se responsabilicen por la criatura? Bueno, legitimemos eso, que es nuestro deseo y no que nos tengamos que casar para tener la obra social de otra persona al modo heterosexual. Seguimos trabajando produciendo arte, política, discusiones. La teoría y la investigación que producimos en las diferentes academias son egocéntricas, son demasiado egocéntricas, de capricho. En todos estos años de buenaventuranza y desventuranza no hemos logrado concientizar y meternos en la agenda emocional de este país por estar malgastando dinero, tiempo y esfuerzo en qué tan lindo se me ven los labios, en qué prótesis me pongo en el culo, a dónde me voy de vacaciones. Han pasado cosas muy violentas internamente en la comunidad, en lo político y han sido violentas las formas de trabajar nuestras leyes. Una ley paradigmática, en términos de los consensos que cosechó, fue la de medios audiovisuales. Sin embargo, con las leyes de matrimonio e identidad de género (sobre todo la del matrimonio) se salió a bajar línea que era lo que se debía sostener en lugar de investigarnos a nosotras mismas y pensar cómo vamos a pedirle a mamá y papá Estado que nos reconozca. ¿Cómo mujeres y hombres? ¿O como travesti, trans, transexual, binorma, mostra, no binarie? ¡Como lo que querramos! Mamá y papá nos tienen que abrazar pero no en su lógica, en nuestra lógica. ‘Papá soy mostra, asumilo, procesalo y vení a abrazarme’. Anda a que toda una sociedad te diga ‘bueno, nena, hacete la cristiana y deja de joder con tu judaísmo’. ¿Por qué a nosotras se nos pide ser lo que no somos, lo que no construimos? ¿Por qué tener que fingir la pantalla de la heteronormatividad? Creo que el peligro es tan grande que necesitamos clarificar algunas cosas y empezar de nuevo, de cero. Y todo lo existente hasta el momento es un cadáver político. Es espantosa la manera en que se propone el cupo trans y hay que seguir sosteniéndolo porque, bueno, con algo hay que ir ¿No? Por otra parte, la ley que yo pensé, de Resarcimiento, se está presentando de un modo algo marketinero como “Reconocer es Reparar”. Pero no se atreve a decir que hemos sufrido sistemáticamente, que es un crimen de lesa humanidad que han cometido nuestros padres, esta sociedad y el Estado.

¿Cómo construyó el concepto de Identicidio?

Estudiando y llorando. Surge del proyecto de Reparación, de Resarcimiento. Lo pensé cuando trabajé con diputado [Edmundo] Roselli, entre 2003 y 2004, Néstor [Kirchner] recién había asumido como presidente. No llegó a presentarse porque finalizó el mandato del diputado. En ese momento, en el apuro, yo lo trabaje sólo en comparación con las reparaciones a víctimas detenidas desaparecidas en el proceso de dictadura criminal y quedó ahí, en stand by. Muchas amigas y compañeras me decían que no era el momento. Néstor estaba conquistándonos, todavía no había hecho ninguno de los guiños. Yo lo pensaba como el proyecto paraguas del cual debía nacer el cupo laboral, ley de identidad y todo lo demás. El discurso jurídico no deja lugar a cuestiones difusas o a figuras abiertas a mucha interpretación: se tipificó el genocidio, el asesinato, el traslado forzoso de personas, el embarazo forzoso, la esterilización forzosa, el encarcelamiento sin justificación jurídica, la tortura, los tratos vejatorios, un número de categorías. Salvo el embarazo forzoso nosotras entramos de lleno en cada una de esas. Y además el apartheid: estamos alojadas en zonas rojas, en la noche, y somos torturadas. Este país (y toda Latinoamérica) ha sido muy exitoso en tratar de eliminarnos, de eso habla el promedio de vida de 32 años ¿Por qué no hemos dejado de existir? Porque seguimos naciendo, porque hay cincuenta de nosotras que sobrepasamos el promedio de vida, pero lo que hace que no nos hayamos extinguido de la faz de la tierra es que seguimos naciendo.