NO a la intervención de la policía, la infantería y la gendarmería nacional en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

SOLICITUD DE ADHESIÓN y AMPLIA DIFUSIÓN:

Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de injerencia que desconozca la soberanía de las comunidades sobre el territorio. Reclamamos una pronta solución a la demanda de las comunidades expresada en el comunicado que adjuntamos a continuación

COMUNICADO ASAMBLEA DE LA CUENCA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC.

Hoy 15 DE FEBRERO DEL 2019,CONTINUA CORTE EN LA RUTA 52 y 79.Salinas grandes – Jujuy. Nosotros estamos defendiendo el territorio, por eso continuaremos con la movilización de manera indefinida sobre Ruta 52. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo “que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales” .

Las comunidades mantendremos nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE, con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a las empresas para la explotación de Litio, y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Ademas exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megamineria, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades.

Solicitamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional a organizaciones sociales, comunidades indígenas, al pueblo jujeño que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del Agua y de la Vida.

“Este territorio es habitados desde nuestros ancestros y lo vamos a defender y lo vamos a cuidar y defender”

Enviar adhesiones a: geopoliticaybienesnaturales@gmail.com

Firman:

Adolfo Perez Esquivel.

Bruno Fornillo (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Melisa Argento (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Ariel Slipak (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Florencia Puente (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA – DNI 29146167).

Gustavo Romeo (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Santiago Urrutia Reveco (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Martina Gamba (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Elaine Santos (Grupo Geopolítica y Bienes Comunes IEALC-UBA).

Maristella Svampa (CONICET-UNLP).

Juan Wahren (UBA-Instituto Gino Germani).

Federico Nacif (UNQUI-IEALC-UBA).

Barbara Jerez (Observatorio de desiguadades socioterritoriales y politicas publicas Universidad de Valparaiso, Chile).

Gabriela Wyczykier ( CONICET- UNGS)

Nazaret Castro (IDES-UNGS)

Dra. Mirta Alejandra Antonelli (Centro de Investigaciones CIFFyH, Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC).

Margarita Do Campo (FCEN-UBA – CONICET).

Mariana Daniel Gómez (Instituto de Ciencias Antropologicas-UBA-CONICET)

Juan Carlos Radovich (UBA-CONICET).

Pedro Gaite (CENES UBA-CONICET).

Mariano Féliz, Investigador CONICET. Profesor UNLP.

Hernán Scandizzo, periodista, Observatorio Petrolero Sur.

Facundo Barrera Insua, Sociedad de Economía Crítica (SEC).

Gerardo Roberto Martinez (Presidencia de la Plaza – Chaco)

Agustín Kozak (UNNE)

Rubén Laufer (Docente grado y posgrado Fac. Cs. Ec., Cs. Soc.)

Gerardo Iraci (IESAC-UNQ)

Marian Sola Alvarez (Instituto de Ciencias – UNGS)

Aleida Azamar (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

Cecilia Anigstein (UNGS)

Pablo Bertinat (UNR)

Celia Romina Bruculo (La Rioja/ GAIA/CONICET).

Cristina Gutiérrez (docente universitaria).

Lorena Bottaro (UNGS).

Agostina Costantino (IIESS-CONICET-UNS).

Dr Marcelino Irianni (Conicet, Unicen).

Diego Fernando Bermeo (docente e investigador de la FTS-UNLP y la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes” del Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la FTS-UNLP).

Andrés Figueroa Cornejo (Editor Resumen Latinoamericano y Kaos en la red).

Edgardo Álvarez (Docente UBA).

Déborah Pragier (UNSAM).

Liliana Ferrero (miembro de Asamblea de san esteban/dolores de Córdoba).

Luis Emilio Pravato (UNCOMA).

María Irene Mansilla.

Patricia Collado (Directora del Observatorio de Conflictividad Social de Mendoza, UNCuyo).

Silvia C. Leanza (Chubut).

Marcela Cecilia Marín (Centro de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades- CONICET-UNC).

Dra Mabel Manzanal (CONICET – FFyL-UBA).

María Laura Carrasco (UNPSJB).

Feu Lelis Ailín (UNPSJB-GIGAT-IGEOPAT, Chubut).

Fabricio Baeza (UNPSJB).

Cecilia Rikap (Secretaria Gremial de AGD-FCE / CEPED, IRD/Université París Descartes).

M. Alejandra ciuffolini. Llano en llamas. UNC

Marta Maffei.

Viviana Garcia (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).

Jorge Yabkowski (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).

Gonzalo Moyano (Colectivo sanitario Andrés Carrasco).

Susana Roitman (UNVM).

Guillermo Maya (Profesor Titular UN de Colombia).

José Seoane (GEAL – IEALC-UBA).

Leonardo Perez Esquivel (Junta Interna de ATE Auditoría General de la Nación).

Nieves Baldcini (Espacio Intercuencas).

Mariana Espinosa (CONICET-UNC).

Anabela Cadiz (IPEHCS-CONICET-UNCo).

Emilio Madias (Junta Interna ATE Ministerio de Hacienda).

Miranda Sara.

Adriana C. Habra (Sgo.del Estero).

Alejandra Cejas. Diputada Provincial (JUJUY) por el PJ.

SilvanaL. Nakakodi (Delegada Suteba Es. Sec. 25 de T. de Febrero).

Adriana Gonzalez Burgos. Docente UNJu FHYCs.

Letizia Vazquez Instituto de Estudios Sociales y Politicos de la Patagonia (UNPSJB).

Francisco Cantamutto. Investigador IIESS UNS CONICET, integrante Sociedad de Economía Crítica.

Leonardo Salgado (CONICET-UNRN).

Alejandro Carrizo (CECRIL Centro de Estudios Críticos Locales – Jujuy).

Mónica Navarro, General Roca- Río Negro.

Arturo Wulff.

Fabiana Andresen (socióloga UBA)

Socorro C. Cifuentes ( Sydney, Australia).

Ben Denham (Sydney, Australia).

Luciana García Guerreiro (GER-GEMSAL / IIGG / UBA).

Susana Pariani (profesora consulta UNLu).

Luís Martin-Cabrera Profesor Estudios Latinoamericanos, Universidad de California, San Diego.

Patricio Grande (Docente de la UNLu y Sec. Adjunto de ADUNLu).

Roberto Murall.

Pablo Grane.

Nora del Carmen Montoya.

Betina Sansoni (empleada pública Pcia. de Buenos Aires).

Mirta Blanco.

Daniel Cisneros.

Raúl Mazzone.

Agrim Sergio Burgos (ex profesor de la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la UNT).

Víctor O. García (arquitecto, docente, poeta).

Jorge Carlos Agustín Costa.

Elba Boren.

Lic.Susana Said.

Ycet Chacra (Ing. Agronoma).

Florencia de Lezica.

Perla Cristina Benegas (Prof. Jubilada Universidad Nacional del Comahue).

Benito Carlos Aramayo. Profesor Emerito de la Universidad Nacional de Jujuy.

Liliana Furió (integrante del colectivo Historias Desobedientes).

Graciela Echenique (docente de química en nivel secundario y superior, Provincia de Jujuy).

María Victoria Veracierto (Huacalera, Jujuy).

Mariana Vera.

Ingrid Garcés Millas , Universidad de Antofagasta, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Jorge Muñoz Coca, Agricultor y Comunero, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Martín Muñoz Torrealba, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Ramón Morales Balcázar, Fundación Tantí, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

Organizaciones políticas y colectivos:

Multisectorial Antiextractivista.

Asamblea por la vida Chilecito, la Rioja.

Asambleas de Punilla, Córdoba.

Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh).

SERPAJ

Conciencia Solidaria (ONG).

Feministas Antiextractivistas.

Observatorio de Conflictividad Social de la Provincia de Mendoza-UNCuyo.

Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur – CITCA – CONICET-UNCA.

Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom de la región del chaco de la Facultad de Agronomía de la UBA (GET-Qom).

Observatorio del agua (Secretaría de Cienica y Técnica – Universidad Nacional de la Patagonia – Sede Esquel – Chubut).

FESPROSA (Federacion Sindical de Trabajadores de la Salud).

Cuerpo de Delegadxs de ATE en la Universidad Nacional de Quilmes.

Sindicato de Vendedores Ambulantes de Salta (SIVASA).

Feria Agroecológica de Productores/as.

Fundación ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur.

Nuevo Encuentro Quilmes.

Espacio Intercuencas.

Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

Vecinxs autoconvocados en defensa de Santa Catalina.

Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos.

Huerta Orgánica Comunitaria El Ceibo (Vicente López, Buenos Aires).

Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda.

Foro Regional en Defensa del Río de la Plata salud y el ambiente.

Liberpueblo.

Foro hidrico Lanús.

Foro hidrico Lomas de Zamora.

Unidos por el Río.

Foro por la Salud y Ambiente de Vicente López.

Resistencias.

Red por Los Ríos Libres (Chile).

Colectivo de Comunicación Contrahegemonia Web