Roger Waters contra el “Venezuela Aid Live”

El músico Roger Waters publicó un video en el que convocó a detener el recital “Venezuela Aid Live”, que se realizará el viernes en la ciudad fronteriza de Cúcuta, para que el histórico formato de recitales de ayuda humanitaria no sea utilizado políticamente. Waters aseguró que el espectáculo “no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria a los venezolanos” sino con la decisión de la Casa Blanca de dar un golpe en el país bolivariano. El mítico integrante de Pink Floyd —banda que se reunió por última vez en un “Live 8″— rechazó el relato que los medios internacionales hacen sobre la realidad venezolano y exigió que “los venezolanos puede ejercer su derecho a la autodeterminación”.

El “Venezuela Aid Live” es promocionado por el empresario inglés Richard Branson —creador de la discográfica Virgin—, quien ya confirmó la presencia de varios músicos de habla hispana para el espectáculo del viernes, entre ellos, Alejandro Sanz, Maná, Ricardo Montaner, Carlos Baute, entre otros. El escenario estará montando en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y contará con la presencia de los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Chile, Sebastián Piñera, alineados con la política norteamericana contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Waters calificó de “truco” la convocatoria armada por Branson, contra quien apuntó directamente en varios fragmentos del video, y aseguró que “no tiene nada que ver con la ayuda humanitaria” sino con respaldar la decisión de la Casa Blanda de “dar un golpe en Venezuela”.

El músico inglés señaló que cualquiera de las razones por los que Estados Unidos haya decido avanzar sobre el gobierno bolivariano ninguna de ellas “tiene con las necesidades de los venezolanos, con la democracia, con la libertad, ni con la ayuda humanitaria”.

En ese sentido, Waters hizo un llamado, en particular, a Peter Gabriel y por elevación al resto de los artistas que participarán del espectáculo para que no sean “llevados por un camino que terminará en un cambio de régimen”. “¿Queremos que Venezuela sea otra Irak, otra Libia, otra Siria?”, sostuvo Waters.

El músico sostuvo su rechazo al “Venezuela Aid Live” al asegurar que el relato que los gobiernos y medios de comunicación ofrecen sobre el país caribeño es engañoso: “No hay guerra civil, no hay caos, no hay asesinatos, no no hay detenciones masivas de opositores, no hay medios censurados, no hay una dictadura aparente”. “Necesitamos retirarnos, particularmente, Richard Branson”, apuntó Waters, quien reivindicó el derecho de autodeterminación de los venezolanos.

