Elecciones en Bolivia: “Latinoamérica se tiene que unir contra estos golpistas”

En el marco de las elecciones que se realizarán en Bolivia este domingo 18 de octubre, entrevistamos a Isabel, compañera que milita en la colectividad boliviana autoconvocada de la ciudad de Córdoba y en el Frente Popular Darío Santillán.

CH: Si querés podés empezar contándonos sobre tu trayectoria política y militante.

Yo militaba en Patria Grande, después empecé en Ni Una Menos, donde estoy actualmente, y milito también en el Frente Popular Darío Santillán. A partir del golpe de Estado del año pasado, nos autoconvocamos nosotros los bolivianos, que somos un grupo bastante grande de distintos barrios. Empezamos con la lucha desde el año pasado con radios abiertas, marchas, concentraciones. Ésa es mi trayectoria hasta hoy, que estamos trabajando por las elecciones, para que no nos corten nuestros derechos y principalmente por los hermanos masacrados de Sacaba y Senkata en Bolivia y de otras regiones también.

CH: ¿Cómo se organizan dentro de la comunidad boliviana en Córdoba y a nivel nacional? ¿Cuál es su vínculo con el MAS?

Nosotros nos hemos autoconvocado sin ponernos ninguna camiseta de ningún partido político. Sí apoyamos al MAS, pero somos autoconvocados. Apoyamos por todo lo que ha hecho el MAS, porque ha cambiado nuestro país. Anteriormente en la época de los militares, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada era muy mala la situación en Bolivia.

CH: ¿Cómo caracterizarías la situación actual en Bolivia? ¿Cómo la analizan ustedes y cuál es el panorama de cara a las elecciones del 18 de octubre? Sabemos que la situación es bastante compleja, y si bien el candidato del MAS, Luis Arce, en las encuestas sale con el 44% de los votos, existe la posibilidad de que se vuelva a repetir el escenario del año pasado y este intento de anular las elecciones.

El MAS va a ganar, siempre ha ganado. Y la campaña mediática contra Evo y contra el MAS fue terrible. El tema es que los golpistas hagan fraude.

Pero no lo vamos a permitir. Desde el exterior nos vamos a concentrar en todos los lugares apoyando a los hermanos que están en Bolivia. Actualmente están en cuarto intermedio los hermanos: los autoconvocados, los de la COB y distintas organizaciones sociales, políticas y el pueblo en general.

CH: ¿Cómo se está organizando el pueblo y las organizaciones populares en estos momentos?

Está muy organizado el pueblo allá. Se ha dado cuenta que no hay otro gobierno que no sea el de Evo Morales. En el poco tiempo en el que han estado estos golpistas han desmantelado Bolivia, han paralizado todas las empresas, lo que dejó el gobierno anterior, no han habilitado hospitales. La pandemia ha sido muy dura, las personas se estaban muriendo en la calle. La persecución a militantes fue terrible. Actualmente por ejemplo está preso Facundo Molares y fue asesinado Sebastián Moro. Una tristeza enorme, además de que continúan presos varios compañeros, como Patricia Hermosa.

Pero no vamos a bajar los brazos porque esto no termina aquí. Sea elegido quien sea elegido, nosotros vamos a seguir luchando.

Nosotros estuvimos el 6, 7, 8, 9 y 10 de marzo en Cochabamba con los hermanos caídos en Sacaba y Senkata. Marchamos en La Paz por el Día de la Mujer el 8 y 9 de marzo. Entonces ahí pudimos ver la unión del pueblo boliviano; el pueblo, ni siquiera los partidos políticos, está muy unido. No está conforme con este gobierno.

CH: Tengo entendido que hubo tensiones entre la COB y el MAS y grupos indigenistas del Alto. ¿Cómo lo analizan?

Diferencias yo creo que hay, pero uno siempre llega al mismo punto: tiene que ganar un gobierno de la izquierda. Diferencias hay entre sindicatos y el pueblo, en Senkata por ejemplo que es un lugar muy luchador, donde ha habido una masacre muy fuerte.

CH: ¿Qué evalúan hacer en caso de que no se reconozcan las elecciones?

El pueblo está dispuesto a dar su vida porque se vayan estos golpistas. No hay otra alternativa. Ese es el miedo que nosotros tenemos: que haya otra vez otra masacre. Pero el pueblo está dispuesto a que se vayan del país. El pueblo está en emergencia y quiere unas elecciones limpias; no se va a quedar tranquilo si es que hacen fraude. Son kilómetros y kilómetros los que recorren hoy por hoy nuestras hermanas y hermanos para llegar a La Paz y que se haga respetar el voto.

CH: Con respecto a la comunidad boliviana dentro de Argentina, ¿consideran que los van a dejar votar en este contexto? ¿Cómo continúa esa situación?

Ha sido muy complicado acá en Argentina, sobre todo en Córdoba. Porque nos han quitado el derecho al empadronamiento, no nos han empadronado. Hemos estado en constante lucha por eso, no nos han dado importancia. El gobierno de Córdoba había lanzado un comunicado de que en Córdoba no se podían hacer las elecciones porque no lo aprobaban con el pico hoy por hoy. A raíz de eso nosotros hicimos una marcha multitudinaria hacia el Consulado. Entonces ahora sí se van a realizar las elecciones aquí. Vamos a tener algunos organismos de Derechos Humanos de veedores.

Hemos visto también hermanos que no se han empadronado. Es impresionante que, cuando fuimos a hacer volanteadas, los hermanos decían que el 90% están sin empadronar, sin documento. Entonces vamos a pedirle al gobierno que sea elegido que nombre una autoridad permanente para que venga aquí y hagan documentos, empadronen en Córdoba.

El domingo va a ser bastante duro porque a mí me eligieron como jefe de Recinto, así que tengo que estar ahí peleándola. Yo pienso que acá va a ser tranquilo, el tema es en Bolivia.

CH: ¿Sabés cuál es la situación en otras provincias del país?

En Santa Fe lo han dado de baja. Pero tengo entendido que en las otras provincias sí van a poder votar. En general está difícil en Mendoza, en Salta, en La Rioja. Esperemos que reconozcan nuestro voto del exterior; no lo hicieron valer la anterior elección porque con esos votos ganó Evo y no fue a segunda vuelta. Ganó él las elecciones y fue el golpe de Estado.

CH: Además sabemos que en Argentina el voto va en su enorme mayoría para el MAS.

Sí, por eso nos han dado de baja 25 mil 500 personas en Argentina. No van a poder votar esa cantidad de personas. Pero no les va a ser fácil. El tema también es que están entrando armamento a Bolivia. Hace un rato veía un vídeo con helicópteros de guerra, sobrevolando los aires bolivianos. Quieren hacer asustar; ellos mismos están muertos de miedo porque en las encuestas de Luis Arce está liderando. Nosotros creemos que él va a ganar en primera vuelta. No hay otra propuesta que hayan dado los otros partidos políticos; todos son de la derecha, todos salen discriminando. Son vendepatrias: ya han gobernado anteriormente. Con esos gobiernos nunca hubo futuro.

CH: Este jueves 8 ustedes, desde Córdoba, tuvieron una reunión con Evo.

Sí, tuvimos una reunión. Ha sido para acordar el tema de las elecciones, pero no se pudo hablar directamente con él. No podíamos hacerle preguntas y que él nos pudiera responder. Un poco eso nos preocupa. Nos hubiera gustado también con el futuro presidente de Bolivia, Luis Arce. Nos parece importante pedirle que tengamos oficinas permanentes para la documentación de personas en todas las provincias de Argentina, para que los hermanos no tengan que viajar a otras jurisdicciones para tener su carnet de identidad. Y además, querríamos decirle no al desmonte de nuestros bosques para sembrados de soja y exigirle que el servicio militar no sea obligatorio.

Pero bueno, ahora lo importante es garantizar las elecciones limpias para este domingo. Ya demasiado ha sufrido el pueblo boliviano, hace 500 años ya venimos luchando con la colonización, y me gustaría que sean con total transparencia las elecciones. Todos los pueblos de Latinoamérica somos luchadores; no nos pueden derrotar fácilmente. Latinoamérica se tiene que unir contra estos golpistas, que nos golpean de una forma u otra con el FMI, con masacres, con golpes a las mujeres, a los niños, a nuestro ecosistema, los incendios. Nos atacan de todas las maneras posibles.

CH: Sin dudas. Pero como vos decís, vamos a seguir resistiendo. Muchas gracias, Isa, por tu tiempo y tus palabras. ¿Algo más que quieras agregar?

Gracias a vos por la entrevista también y gracias a ustedes.

Sí, quiero agradecerle al pueblo argentino que siempre nos ha estado apoyando. Vivimos muchos años en Argentina, y también nosotros aportamos acá, pero nos sentimos como si estuviéramos en Bolivia, porque recibimos mucha ayuda y mucha solidaridad para nuestros hermanos. Eso es lindo también, porque estamos con los hermanos en los barrios, aportando de una u otra manera, con hermanos bolivianos, paraguayos, colombianos, venezolanos. Sin distinción de países. Somos hermanos, los que nos vinieron a dividir son los neoliberales. Somos hermanos y nunca debemos dejar de serlo.