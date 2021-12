Recuerdos de una historia negada

Recibí la propuesta de los compañeros y compañeras de ContrahegemoníaWeb, de la mano de Mauro Berengan que me envió una serie de preguntas, de escribir algo de mis recuerdos sobre el Frente de Gremios Estatales de Jujuy en el marco del 20 aniversario del Argentinazo. Mauro es historiador, hijo de una de las luchadoras que tuvo el Frente de Gremios Estatales (FGE), María Adela Balduin, que pertenecía al gremio de los profesionales de la administración pública.

No hago otra cosa que empezar a recordar lo que era ese poderoso Frente de Gremios, que comenzó a actuar a fines de los años 80. Entre los principales gremios estaban la Sanidad, ATE, SEOM, SOEME.

Corría el año 87 y se sucedían los distintos reclamos de los gremios que agrupaban a los trabajadores estatales y municipales; entre aquellos reclamos salariales recuerdo una manifestación que tuvo una resonancia distinta a las otras y se la conoció como “El Basurazo”; los trabajadores agrupados en el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) esparcieron la basura que todos los días levantaban; las tiraron frente al municipio, Casa de Gobierno y por todas las calles céntricas de Jujuy. Los principales dirigentes fueron denunciados por el gobierno municipal y provincial.

Todos estos reclamos llevaron a la dirigencia a confluir en un Frente, que posteriormente se lo conoció como Frente de Gremios Estatales, y que cobró notoriedad con los primeros decretos de ajuste del Gobernador Ricardo De Aparici.

En ese primer período, se atacó los salarios de los trabajadores provinciales y municipales. Las movilizaciones no se hicieron esperar. En cada una de ellas, se expresaba mayor bronca de los manifestantes que veían cómo sus magros salarios no se pagaban a tiempo. Posteriormente, se llegó a la aberrante situación de pagar solamente una parte del salario, que le llamaron SALARIO SOCIAL GARANTIZADO.

A todo esto, las movilizaciones del Frente eran reprimidas brutalmente; se percibía el sentimiento de que nada se tenía que perder; allí empezó una resistencia desigual, que enfrentó con gran creatividad a los represores.

Empezaba una década de permanentes levantamientos populares, a los que se iban sumando distintos sectores del pueblo de Jujuy. Así se conformó una multisectorial, que agrupaba a colegios profesionales, pequeños productores, pequeños comerciantes, centros vecinales, estudiantes y vecinos en general. Para fines de octubre la MULTISECTORIAL convocó a un CABILDO ABIERTO; de las discusiones que surgieron allí se elaboró un documento, en el que se exigió la renuncia del gobernador.

La renuncia del gobernador De Aparici se hizo efectiva el 2 de noviembre de 1990, en medio de enfrentamientos no sólo con la policía de la provincia, sino también con pequeños grupos armados que disparaban a la multitud. La movilización llegó a la Legislatura para exigirles a los diputados que firmen el pedido de renuncia del Gobernador.

En medio de la balacera que intentaba hacer retroceder a los y las manifestantes, recuerdo que cae herido un militante del SEOM, “Pajarito” Bejarano (posteriormente Secretario General entre enero de 2002 hasta el día de su muerte, en marzo del 2013). Cruzó todo su cuerpo para que una bala no me diera a mí. El disparo le dio en el hombro. Se levantó y siguió peleando. Menciono este hecho porque condensa la decisión de hombres y mujeres de esta provincia, que estaban dispuestos a defenderse del avasallamiento que significaba el modelo neoliberal que ya hacía estragos con las privatizaciones.

Tremenda lucha que no llegó a ser coronada para que el pueblo pueda decidir su futuro. ¿Ingenuidad de los que estábamos al frente de la lucha o traición de algunos que solamente aparecían en mesas de negociaciones ocultas, que realizaban con sectores peronistas? Alguno de ellos llegó a ser funcionario de cuarta del gobernador que asumió (Alderete).

Ese verdadero poder que significó la Multisectorial se fue diluyendo, minado por las estrategias de los poderosos políticos de la Nación y de la Provincia. Perdimos.

En esa pérdida, se inscribe Altos Hornos Zapla. No pudimos influir en las políticas que llevaron a su privatización, siendo un emblema de producción nacional del acero. Nos quedamos sin la posibilidad de frenar las privatizaciones que se fueron sucediendo. La multisectorial era la herramienta política y de lucha que elevaba la discusión economicista a cuestionar profundamente el modelo neoliberal.

Jujuy luchó desde el año 1988 en forma permanente. Esa lucha se fue profundizando en el transcurso de los años siguientes, hasta su auge que duró toda la década del 90. En el año 1990 comenzó el período menemista y con él se borró el mal ejemplo que significaba la lucha de Jujuy. Lo de Santiago del Estero en el año 1993 fue un estallido, lo de Jujuy, una insurrección que llegó hasta el enfrentamiento armado. La representación de todo el pueblo en la Multisectorial, mostraba características diferentes del estallido de Santiago del Estero.

Los años 90 fueron borrados de la historia nacional y provincial. Quedó marcado como un hecho histórico de quiebre con el neoliberalismo, el Santiagueñazo.



Marcha Federal

Julio del año 1994. Parte la primera Marcha Federal organizada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y la CTA (Congreso de Trabajadores Argentinos). Para esto, el sindicalismo argentino, y sobre todo la CGT (Confederación General del Trabajo), apoyaba el modelo neoliberal y se producía la primer ruptura. El MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) que estaba dirigido por Hugo Moyano, se diferenciaba de los denominados “Gordos” y se sumaba a la lucha.

En el palco de la Marcha Federal en Plaza de Mayo apareció Moyano, flanqueado por Saúl Ubaldini. El acto se desarrolló ante una multitud pocas veces vista en aquellos tiempos. Después de la Marcha Federal las luchas contra las privatizaciones y lo salarial continuaron en algunas partes del país. Totalmente aisladas unas de otras. Esto desnudaba la falta de una organización que suplantara a la CGT. Surgió entonces la Mesa de Enlace, que estaba constituida por el MTA, CTA y la CCC. Duró un corto tiempo porque surgieron los problemas políticos y los distintos intereses de grupos que se iban manifestando; se lograron declarar algunos paros generales y se realizó una segunda Marcha Federal en el año 1997. Esto no logró de ninguna manera frenar las grandes privatizaciones del modelo en marcha. Con Menem reelegido, las privatizaciones se aceleraron.

En Jujuy, el Frente de Gremios Estatales siguió luchando; muchas veces acompañado por otros sectores populares y sectores del peronismo enfrentados en su partido. Así, después de De Aparici cayeron tres gobernadores más. El último, que se fue por la lucha de los trabajadores y desocupados, fue el gobernador Ferraro en 1998.

Los grandes levantamientos y puebladas comenzaron en el año 1996 con la privatización de YPF; acá en Jujuy se manifestó desde la Puna jujeña con los despedidos de Mina Aguilar. De esa marcha participaron también pequeños comerciantes y pequeños productores, junto con los desocupados organizados en la Parroquia de La Quiaca. La marcha comenzó a pie con más de 500 personas y fue conocida como “La Marcha de la Dignidad”, que también fue acompañada por miembros del Frente de Gremios Estatales.

Todo esto fue un preludio de los levantamientos de Cutral Có, Mosconi y Libertador General San Martín (Ledesma). El Frente de Gremios Estatales de Jujuy no dejó de luchar en ningún momento en la década del 90. Con represiones feroces, encarcelamientos, juicios a dirigentes y militantes. Todo esto no impidió esa unidad de lo diverso que significaba el Frente. Después de la caída del gobernador Ferraro, se empezó con otra metodología para desarticularlo, llamando a cada sindicato en forma particular. No lo pudieron lograr, por lo menos hasta inicios del 2001.

En todo este tiempo estaban distintas organizaciones de desocupados, nucleados mayoritariamente por partidos de izquierda. En Jujuy la organización más numerosa era la CCC.

Algunos pensábamos que eran los nuevos emergentes sociales que iban a cambiar la correlación de fuerzas que nos acercaría hacia el camino de liberación nacional, a través de la lucha contra aquellos que venían fortaleciendo al modelo neoliberal, al capitalismo que destrozaba la vida de familias enteras en todo el país. Eso no sucedió.



Cómo viví el año 2001

El 2001 encontró al FGE en plena disolución; y yo desde octubre de ese año estaba trabajando en la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, entendiendo que era necesario no perpetuarse en el Sindicato, y dejar que otros ocuparan este espacio.

A su vez, estaba en una situación jurídica complicada porque me habían declarado en libertad condicional. Todavía pertenecía a la CCC; la noche del 19 de diciembre, cuando el pueblo se levantó, lo primero que pensé fue pedir los pasajes para ir a Buenos Aires, pero el Partido Comunista Revolucionario (PCR) había mandado a sus dirigentes a “guardarse”. Concurrí entonces a la Plaza Belgrano, al llamamiento que había hecho el compañero “Luca” Arias. La marcha estaba convocada contra la represión que se estaba dando a nivel nacional.

A partir de allí, sufrí una campaña de desprestigio montada a nivel local y nacional encabezada por el PCR; la primera calumnia fue que me había “cagado” para ir a la Plaza de Mayo, en vez de responsabilizarse de sus decisiones políticas. Los grandes medios me silenciaron y el desprestigio se profundizó cuando el poder político decidió levantar a Milagro Salas.



Cómo continuo mi lucha

A pesar de todo, mi lucha continúo con el Movimiento Tupaj Katari (MTK), que se formó después de la ruptura con la CCC, y luego del viaje a la asunción del presidente Evo Morales (febrero de 2006). Si tenemos que definir políticamente al MTK, es un movimiento que toma sus bases ideológicas del katarismo de Bolivia y el guevarismo.

La muerte del Secretario General del SEOM, “Pajarito” Bejarano en el año 2013, me llevó, por pedido de los compañeros, a asumir nuevamente la responsabilidad del SEOM, y hoy me encuentro despidiéndome nuevamente de ese querido gremio de lucha que se encuentra en pleno período de elecciones, que se realizarán en enero del año 2022.

Finalmente, tengo que decir que, a mi criterio, todo lo que detallé en este breve relato tiene que ver con los antecedentes de lo que fue el Argentinazo del 19 y el 20 del 2001.