15 motivos para decirle No a las petroleras en el Mar Argentino

Compartimos el comunicado de la Asamblea por un MAR LIBRE de Petroleras en respuesta a las declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional acerca de los “leves” impactos ambientales de las plataformas offshore frente a las costas de Mar del Plata.

Desde la Asamblea por un MAR LIBRE de Petroleras, saludamos y abrazamos la genuina manifestación del pueblo, que se expresó multitudinariamente el día martes 4/01 Mar del Plata, así como en otras ciudades de la costa atlántica y del país. Agradecemos el acompañamiento y alentamos a nuestra comunidad para que siga sumándose a las acciones de resistencia contra el avance de las corporaciones petroleras sobre nuestro mar y contra las políticas de entrega implementadas por los distintos gobiernos de turno.

Ante la lucha de las comunidades costeras contra la instalación de la industria petrolera offshore en nuestros territorios, el gobierno nacional y el provincial responden con ataques mediáticos, intentando minimizar nuestros argumentos. Nos tratan de ignorantes, desinformados o extremistas. Queremos decirles, para su sorpresa, que el pueblo ya no se traga sus mentiras, que no creemos en el progreso y derrame económico que dicen que estos proyectos de mal desarrollo traerán a nuestras comunidades. La desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo solo benefician a las corporaciones.

El pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, la destrucción de las economías regionales y peores condiciones de vida. Ante la masiva movilización popular, la primera respuesta del gobierno fue vallar el playón de la Rambla y desplegar una gran cantidad de efectivos de las fuerzas represivas bonaerenses para evitar que podamos hacer la concentración en ese lugar. Una demostración de violencia ejercida por un estado que se aleja cada vez más de los intereses del pueblo. A pesar de ello, la concentración y movilización fue más que contundente.

Por otro lado, distintos funcionarios del gobierno salieron a defender el proyecto petrolero en el mar argentino desoyendo el fuerte rechazo de las comunidades. Estos son algunos de los argumentos falaces que utilizaron:

El secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que la Argentina viene desarrollando exploración petrolera off shore desde hace años y que lo seguirá haciendo para generar la energía que necesita el país. Dijo también que “hay que hacerlo con los mejores controles y de la manera más exigente para evitar cualquier tipo de accidente”. Según Kulfas, los riesgos ambientales del offshore “son muy leves, son manejables y administrables”. Dijo también que “no hay antinomia entre petróleo, minería y medio ambiente”.

En sintonía con el gobierno nacional, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró esta semana que “es prácticamente imposible que haya un derrame” y que “hay que asegurarse de que los pozos se hagan con el cuidado que haga falta”. Por otro lado, también dijo que para la provincia podría ser una actividad económica muy importante, dando lugar a las promesas que le hizo Alberto Fernández de convertir a la provincia de Buenos Aires en una “empresa/provincia petrolera”, durante la presentación del Proyecto de Ley para las inversiones Hidrocarburíferas, en septiembre de 2021.

Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible (o mejor dicho Insostenible), en una entrevista en C5N declaró:

• Que en Argentina nunca tuvimos un derrame en la explotación offshore existente. • Que la Empresa Noruega Equinor nunca tuvo derrames en sus explotaciones offshore en el mundo. Que es imposible que un derrame llegue a las costas bonaerenses. • Que el Estado va a estar como contralor, garantizando que las cosas se hagan bien. Que tenemos suerte que esta vez haya un ministro de ambiente monitoreando la actividad petrolera. • “No podemos quedarnos sentados naturalizando que 6 de cada 10 chicos y chicas vivan por debajo de la línea de pobreza. Para desarrollarnos tenemos que producir y para producir necesitamos energía. El desarrollo tiene que ser sostenible, en el marco de la transición ecológica”.

Le recordamos al ministro que, en 11 provincias argentinas, bosques y humedales se están incendiando y es su responsabilidad que eso no se resuelva. Que el agronegocio envenena el agua, la tierra y a comunidades con sus agrotóxicos, y el estado sigue mirando para un costado. Que en las provincias donde se instaló la megaminería y el fracking, los cursos de agua han sido contaminados, dejando a las poblaciones sin ese bien común vital para la garantizar la vida. En San Juan, sólo por dar un ejemplo, también se dijo que no había riesgo. En los primeros 3 años de funcionamiento de la Barrick Gold, contó con 4 derrames de líquido de lixiviación, mostrando lo que es desarrollo sustentable que nos proponen.

La plataforma continental argentina es uno de los ambientes marinos más extensos y biológicamente más importantes del Hemisferio Sur. En ella se han identificado más de 400 especies de peces, 930 especies de moluscos, 83 especies de aves marinas, 47 especies de mamíferos marinos, 5 especies de tortugas y más de un millar de otras especies pertenecientes a diversos géneros.

Cabandié también planteó la importancia que tienen estos proyectos extractivistas para su gobierno al decir que necesitan exportar comodities como el petróleo y el gas, y de esta manera generar divisas para pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta contraída por el Macrismo. ¡Ah! Y que también esos dólares van a servir para comprar paneles solares y molinos eólicos para la transición energética. Y casi que se estiran como un chicle las magras regalías que van a pagar las corporaciones al Estado nacional. Ante esto decimos que si trae contaminación y saqueo no es progreso. En respuesta al mensaje que intenta dar el Estado sobre las nulas posibilidades de que se produzca un accidente y derrame en la explotación petrolera costa afuera que quieren realizar en nuestro mar, queremos contarles que las plataformas petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de accidentes en el mar de todo del mundo y en Argentina a pesar de utilizar las mejores tecnologías y tomar los recaudos pertinentes. Estos son algunos de ellos:

1- Equinor tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 derrames serios en 2020 y otros 10 en 2019. La empresa reconoció los accidentes graves, aunque los minimizó porque se habría logrado “una reducción” en los mismos. El CEO de Equinor, Anders Opedal, reconoció que “los incendios y otros incidentes graves en 2020 demuestran que no estamos 4 donde debemos estar en términos de nuestro trabajo de seguridad”.

https://www.laarena.com.ar/opinion/fuerte-resistencia-a-exploracionsismica-en-el-marargentino–2022150240

2- En el estudio científico: “Relevamiento de actividades relacionadas con la explotación de petróleo en zona costera patagónica y datos preliminares sobre residuos de hidrocarburos en puertos” de Nievas y Esteves (2007) evidencia que las costas Patagónicas muestra diferentes niveles de hidrocarburos desde áreas consideradas como relativamente prístinas hasta las que poseen moderada y alta contaminación.

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=Nievas&id=24186&libros=yes

3- La Fundación Cethus y el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente – Universidad de Buenos Aires, en una investigación científica realizada en las plataformas Offshore en la provincia de Santa Cruz, evidencian la existencia de derrames en la zona y la eliminación de desechos tóxicos al mar.

https://docplayer.es/8091236-Conservacion-de-losambientes-costeros-de-santa-cruzargentina-observaciones-sobre-el-impacto-de-laactividad-petrolera.html

4- Así mismo, Martin et al. (2015) señala que: “Las costas patagónicas están particularmente expuestas a la contaminación por hidrocarburos por la presencia en el mar de plataformas de explotación offshore, boyas de carga y descarga y un activo transporte de petróleo. La producción, carga, descarga y transporte de petróleo y sus derivados en zonas costeras y offshore generan fugas o derrames crónicos de hidrocarburos”.

http://www.scielo.org.ar/pdf/geoacta/v40n2/v40n2a07.pdf

5- Brasil realiza desde hace varios años explotación de petróleo offshore, por lo que ha tenido derrames importantes. En 2001 ocurrió un accidente en la plataforma Petrobrás-36, que fue la plataforma offshore más grande del mundo hasta el momento en que se hundió en la Cuenca de Campos, a unos 120 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de hidrocarburos que tenía almacenado. La plataforma tuvo dos explosiones. La primera fue causada por un evento de sobrepresión, la segunda por la ignición de vapores de hidrocarburos con fugas. Once personas murieron en el accidente.

https://www.elindependiente.com/internacional/americalatina/2021/03/20/20-anosdel-hundimiento-de-p-36-la-plataforma-petrolifera-mas-grandedel-mundo/

6- También en 2001, la plataforma petrolera de P-7 de la empresa Petrobrás derramó 26.000 l de crudo al mar en Brasil. Muy cerca de la fecha del accidente, un barco derramó 200 litros de crudo en el estado de Paraná.

https://www.elmundo.es/elmundo/2001/04/12/ciencia/987087510.html

7- En 2012, la petrolera Chevron realizó un vertido en el mar en la zona de operación de su plataforma de Campo Frade, en Brasil. La fuga podía verse con una enorme mancha negra desde el aire y se había producido en las mismas instalaciones que habían sido selladas, tras un primer derrame de entre 2000 y 3000 barriles al mar. La mancha tenía casi 1 km y se encontraba a 130 km de la costa.

https://www.rfi.fr/es/americas/20120318-detectan-nuevo-derrame-petrolerofrente-la-costa-de-rio

8- En abril 2010, Deepwater Horizon (British Petroleum) en el Golfo de México, fue el peor accidente petrolero ocurrido en el mar. La plataforma se prendió fuego por una burbuja de gas proveniente del yacimiento, lo que produjo una obstrucción en la tubería, generando una explosión.

https://www.france24.com/es/20200421-golfo-mexico-derramedeepwater-horizon-diez-anos.

9- El 6 de julio de 1988 en la plataforma offshore Occidental Petroleum Piper Alpha, una fuga de gas fue lo que causó el desastre, con una explosión seguida de un incendio. De 226 personas, fallecieron 165 trabajadores.

https://vadebarcos.net/2017/09/16/desastres-maritimosplataforma-piper-alpha/

10- En noviembre de 2009, la torre West Atlas comenzó a presentar filtraciones y no se pudo contener el derrame. Mientras se trataba de llenar el agujero con lodo, la torre de West Atlas y la plataforma de Montara empezaron a incendiarse.

https://www.reuters.com/article/negocios-petroleo-australiaderrameidLTASIE5A004L20091101

11- En agosto 2011 la petrolera Royal Dutch Shell, en la plataforma Gannet Alpha, ubicada en Mar del Norte Escocia, fue la responsable de derrames en el Mar del Norte, por 2 fisuras en las instalaciones. https://www.dw.com/es/derrame-petrolero-en-el-mar-delnorte-el-m%C3%A1sgrave-de-la-d%C3%A9cada/a-15318901

12- En noviembre 2013, en Bonga, Nigeria, se produjo un derrame de unos 40.000 barriles de petróleo, mientras era transportado desde una plataforma flotante en el yacimiento a un buque cisterna a unos 120 kilómetros mar adentro desde el delta del Níger, la empresa responsable en ambos casos fue Shell.

https://ejatlas.org/conflict/agip-spill-at-brass-terminalnigeria/?translate=es

13- En septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián, Tierra del Fuego hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur, de la empresa YPF. El derrame 6 tuvo 50 m de largo, afectando el ecosistema donde se produjo el evento, así como la actividad pesquera y las costas.

https://www.revistapetroquimica.com/tierra-del-fuego-importante-derrame-depetroleo-en-labahia-de-san-sebastian/

14- En Julio 2021, a pocos metros de una plataforma de Pemex, en México hubo un incendió en el mar. El motivo del fuego sería la ruptura de un ducto submarino de la compañía.

15- Recientemente, en 2021, se produjo la rotura de un ducto en Huntington Beach, California, de la plataforma offshore Elly. En esa oportunidad se cerraron las playas. Así mismo, nos parece importante mencionar que el documento Horizontes Estratégicos para el Mar Argentino, elaborado por el Proyecto Interministerial Pampa Azul, se remarca la importancia biológica de área marítima donde pretenden realizar explotación petrolera: “Debido a la elevada productividad primaria, la plataforma continental argentina es uno de los ambientes marinos más extensos y biológicamente más importantes del Hemisferio Sur. En ella se han identificado más de 400 especies de peces, 930 especies de moluscos, 83 especies de aves marinas, 47 especies de mamíferos marinos, 5 especies de tortugas y más de un millar de otras especies pertenecientes a diversos géneros. Sin embargo, esta biodiversidad sólo ha sido caracterizada en parte, por lo que se asume que un alto porcentaje de sus componentes no han sido aún descriptos”. “Un porcentaje sustancial de las emanaciones de dióxido de carbono (un gas de efecto invernadero) es capturado por el océano, atenuando de esta forma el desarrollo del cambio climático global.”

https://www.pampazul.gob.ar/biblioteca-de-divulgacion/

De este documento se desprende la importancia de preservar el ecosistema marino, por su riqueza y biodiversidad, y por la importante función que cumple en la mitigación del cambio climático. Los cambios en el clima se asocian a la destrucción de los ecosistemas y los gases de efecto invernadero que provienen mayormente de la quema de combustibles fósiles. Siendo la industria del petróleo la responsable por eso los acuerdos internacionales que asume argentina señalan que debe comenzar con un proceso de descarbonización, es decir el reemplazo de combustibles fósiles por energías limpias.

Por último, queremos señalar que la industria del petróleo no es sustentable y sostenible en el tiempo. En primer lugar, porque el petróleo no es un recurso renovable, en segundo lugar, porque causa contaminación con efectos irreversibles seguida de la destrucción de los ecosistemas y de las economías regionales. Es más que clara la evidencia del valor que tienen el mar y toda la vida que alberga, desde el punto de vista ecológico y para el desarrollo de las comunidades. Como también está claro el riesgo ambiental inevitable que conlleva la explotación petrolera costa afuera. Por ello es que seguimos sosteniendo nuestra firme decisión de rechazar la autorización firmada por el Ministerio de Ambiente 7 y Desarrollo Sostenible, que es el primer paso para la instalación de plataformas petroleras en nuestro mar. ¡Las comunidades costeras ya nos expresamos y no hay marcha atrás! ¡NO ES NO!! #NoaLasPetrolerasenMar.

Fuente: Revista Cítrica