Manifiesto: Resistencia feminista contra la guerra

Ailbhe Smyth Ireland Feminist and LGTBQ activist

Alba Flores España Actriz

Alda Souza Portugal Ex-Eurodiputada del Bloco da Esquerda

Alissa Trotz Canada Professor Caribbean Studies and Women and Gender Studies, University of Toronto

Almudena Cabezas España Profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración III de la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid

Alondra Carrillo Vidal Chile Miembro de la Convención Constitucional de Chile

Amaia Pérez Orozco España Activista feminista, escritora y economista

Ana Villaverde España Parlamentaria de Adelante Andalucía, Anticapitalistas

Anabel Sanz España FeministAlde

Andrea Momoitio España Pikara Magazine

Andrea Peniche Portugal Activista feminista del colectivo A Colectiva

Andreia Quartau Portugal Activista feminista del colectivo A Colectiva

Angela Dimitrakaki Άντζελα Δημητρακάκη Greece (Ελλάδα) Member of the 8 of March Assembly, writer and art historian, , Μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη, συγγραφέας και ιστορικός τέχνης

Ángela María Robledo Colombia Feminista y ex-congresista

Angeles Ramirez España Profesora UAM y antropóloga, Anticapitalistas

Angélica Alexopoulou Αγγελική Αλεξοπούλου Greece (Ελλάδα) Profesora titular de Universidad, National and Kapodistrian University of Athens Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Anna Karina Brasil Coletivo Nacional Resistência Feminista

Astrid Vang Hansenfeminist Danmark Activist, candidate for parliament for the party called Red-Green Alliance

Bessie Dendrinos (Vassiliki Dendrinou) Μπέσσυ Δενδρινού (Βασιλική Δενδρινού) Greece (Ελλάδα) Professor Emerita, National and Kapodistrian University of Athens (Greece), Ομότιμη Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Bruna Biondi Brasil Concejala de São Caetano do Sul, SP, Mujeres por Más Derechos

Bruna Stefani Brasil docente e investigadora feminista de Piauí

Camila Lisboa Brasil Coordenadora Geral do Sindicato dos Metroviários em São Paulo

Camila Valadão Brasil Concejala de Vitória, Espírito Santo, PSOL

Carla Benítez Brasil Docente e investigadora femenista de Minas Gerais

Carmen Magallón España Liga Internacional de Mujeres por La Paz y la Libertad (WILPF)

Carolina Iara Brasil Co-vereadora da Bancada Feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo

Catalina Bolívar Kaufer, Chile Trabajadora Social y académica feminista

Cinzia Arruzza USA co-author of Feminism for the 99%: A Manifesto

Daria Serenko, Russia member of Feminist Anti-war Resistance

Debora Diniz Brasil Antropóloga femenista e investigadora

Deborah Cavalcante Brasil Secretária de Relações Internacionais do PSOL

Deborah Cowen Canada Professor Geography & Planning, University of Toronto

Diane Lamoureux Canada Professeure émérite, Département de science politique, Université Laval

Dianne Feeley USA Co-editor Against the Current, Detroit, Michigan

Dr. El Jones Canada Assistant Professor, Department of Political and Canadian Studies, Mount Saint Vincent University, Halifax

Elixabete Perez Gaztelu España Profesora Titular de Universidad

Encarna Boldeón España Profesora de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona

Fafá Guilherme Brasil co-vereadora da Bancada de Mulheres Amazônidas na Câmara Municipal de Belém do Pará

Fernanda Mechiona Brasil Diputada nacional PSOL-Rio Grande do Sul

Françoise Nyffeler Suisse parlementaire, membre active du collectif Grève Feministe et membre de solidaritéS

Gizelle Freitas Brasil co-vereadora da Bancada de Mulheres Amazônidas na Câmara Municipal de Belém do Pará

Goretti Horgan Ireland Ulster Universitu and Alliance for Choice Derry

Gudrun Gisladottir Danmark General Secretary, European Civil Society Platform for Multilingualism

Guiomar Rovira Sancho España Profesora, Universitat de Girona

Heloísa Helena Brasil Vocera de Rede, Red Sustentabilidad

Ioanna Gaitani Γαϊτάνη Γιάννα Greece (Ελλάδα) Member of the Women´s 8 of March Assembly-Former, member of the Greek Parliament, , Μέλος Συνέλευσης Γυναικών 8 Μάρτη, πρώην βουλεύτρια του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Isabel Lessa Brasil Dirección Ejecutiva Nacional de Mujeres de PSOL

Itziar Ruiz Jimenez España Profesora Relaciones Internacionales UAM y activista DDHH

Iza Lourença Brasil vereadora do PSOL em Belo Horizonte/Minas Gerais

Jane Patrícia Brasil co-vereadora da Bancada de Mulheres Amazônidas na Câmara Municipal de Belém do Pará

Judith Carreras España Presidenta de la Fundación Viento Sur

Judy Rebick Canada Founding publisher of rabbleca and author of «Occupy This!»

Jules Falquet France Professeur au Département de Philosophie de l’Université de Paris 8

Julia Cámara España Anticapitalistas

Júlia Martí España OMAL y Anticapitalistes

Juliana Gomes Curvelo Brasil Concejala de Osasco, SP del Movimiento Ativoz

June Fernández España Pikara Magazine

Kamilla Sastre Brasil co-vereadora da Bancada de Mulheres Amazônidas na Câmara Municipal de Belém do Pará

Karina Nohales, Chile Militante de la Coordinadora Feminista 8M de Chile, feminista anticapitalista

Katerina Sergidou Κατερίνα Σεργίδου, Greece (Ελλάδα) Member of the 8 of March Assembly and Researcher of gender and feminist studies, Μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη, ερευνήτρια Σπουδών Φύλου και Φεμινισμού

Katerina Yiannoulia , Κατερίνα Γιαννούλια, Greece (Ελλάδα) Coordinator of the labour’s radical union META, Member of the Civil Servants’ Confederation Equality CommitteeΣυντονίστρια ΜΕΤΑ, μέλος Γραμματείας Ισότητας ΑΔΕΔΥ

Keeanga Yamahtta Taylor USA Professor at Princeton University and author of From #BlackLivesMatter to Black Liberation

Keka Bagno Brasil feminista negra, pré-candidata de PSOL al gpobioenro del Districto Federal

Laura Villa España Profesora de Universidad, UAM

Lidia Cirillo Italia Redacción “Quaderni Viola”

Linda Brasil Brasil Concejala de Aracaju, Sergipe, PSOL

Linda Cabrera Cifuentes Colombia Directora de Sisma Mujer Colombia

Lolita Chávez Guatemala Activista feminista y lideresa indígena

Lorena Cabrerizo España Anticapitalistas

Luana Alves Brasil Concejala de São Paulo, PSOL

Luci Cavallero Argentina Socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires, activista en el colectivo feminista argentino “Ni una menos”

Luci Nussbaum, España professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Lucian Boiteux Brasil Abogada, docente e investigadora femenista de Rio de Janeiro

Luciana Araujo Brasil Activista de la Marcha de las Mujeres Negras de São Paulo

Luciana Genro Brasil Diputada estadual, provincial de Rio Grande do Sul

Luisa Martín Rojo, España Catedrática de Universidad, UAM

MªÁngeles Fernández España Pikara Magazine

Maite Puigdevall España Profesora de Universidad

Manuela Mesa España Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ y co-directora del Instituto DEMOSPAZ-UAM

Maria Eduarda Krasny Brasil Coletivo Nacional de juventude Afronte

Maria Lobo España Anticapitalistas

Maria Louka Μαρία Λούκα, Greece (Ελλάδα) Journalist – Screenwriter, Δημοσιογράφος-Σεναριογράφος

Mariana Conti Brasil Concejala de Campinas, SP PSOL

Marianna Fernandes Suisse Militante de la Marche Mondiale des Femmes en Suisse et fait partie de la coordination du mouvement en Europe Coordination Marche Mondiale des Femmes Europe

Marienne Ebel Suisse Membre de solidaritéS, présidente de la Marche mondiale des femmes /section suisse

Marina Ruzzi Brasil Abogada femenista, del Frente Nacional contra la Criminalización de Mujeres y por la Legalizacion del Aborto

Maristella Svampa Argentina Socióloga y escritora, Pacto ecosocial del Sur

Meg Luxton Canada Professor, York University, Toronto

Mia Dragnic Chile Socióloga, militante CF8M

Mme Fatoş Kurdistán Göksungur

Moira Millan Argentina Mujeres indígenas por el Buen Vivir y lideresa del pueblo mapuche

Mônica Seixas Brasil Diputada estadual, provincial de São Paulo, PSOL

Montserrat Garcerán España Catedrática de Filosofía y Fundación de los Comunes

Nadia De Mond Italia Redacción “Quaderni Viola”

Nadja Carvalho Brasil Activista de la Red Nacional de Femenistas Antiproibicionistas

Nancy Fraser USA Professor of Philosophy and Politics at The New School in New York, and co-author of Feminism for the 99%: A Manifesto

Nuria Alabao España Periodista en Ctxt y Fundación de los Comunes

Ofelia García USA Professor Emerita, CUNY

Özlem Demirel Deutschland Member of the European Parliament, Die Linke

Palad’d’a Russia Feminist activist, udmurt artist

Pamela Palenciano España Activista feminista, actriz y monologuista de «No solo duelen los golpes»

Pamela Philipose, i India ombudsperson, The Wire.in, New Delhi

Paola Revenioti Πάολα Ρεβενιώτη Greece (Ελλάδα) Artist-activist, καλλιτέχνης-ακτιβίστρια

Pastora Filigrana España Abogada y defensora de derechos humanos

Paula Nunes Brasil co-vereadora da Bancada Feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo

Pierina Ferretti Chile integrante de la Fundación Nodo XXI

Rea Delveroudi, Ρέα Δελβερούδη, Greece (Ελλάδα) Professor of linguistics Καθηγήτρια Γλωσσολογίας

Samia Bonfim Brasil Diputada nacional PSOL-São Paulo

Sandra Ezquerra España Directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universidad de Vic

Sara Babiker España Periodista de El Salto

Sara Farris Italia Associate Professor, Goldsmiths university of London

Sedef Arat-Koc Canada Associate Professor, X, formerly Ryerson University, Toronto

Shahrzad Mojab Canada Professor, Department of Leadership, Higher and Adult Education OISE/University of Toronto

Silvia Federicci USA feminist and author of Caliban and the Witch

Silvia Ferraro Brasil co-vereadora da Bancada Feminista do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo

Simone Nascimento Brasil Activista del Movimento Negro Unificado (MNU)

Sirlene Maciel Brasil Secretária da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular Conlutas.

Sonia Farré España Anticapitalistes

Sonia Guajajara Brasil Lidereza de la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB

Susan Ferguson Canada Associate Professor Emerita at Wilfrid Laurier University and feminist activist

Talíria Petrone Brasil Diputada nacional PSOL-Rio de Janeiro

Tere Maldonado España FeministAlde

Teresa Rodríguez España Parlamentaria de Adelante Andalucía

Teresa Villaverde España Pikara Magazine

Thalia Sobral Brasil vereadora do PSOL em Juiz de Fora/Minas Gerais

Tithi Bhattacharya USA Co-author of Feminism for the 99%

Verónica Gago Argentina Profesora en la Universidad de Buenos Aires, UBA, Activista feminista del Colectivo Feminista «Ni una menos»

Virginia Zavala Peru University Professor

Vivi Reis Brasil Diputada nacional PSOL-Pará

Yayo Herrero España Ecofeminista, antropóloga, ingeniera técnica agrícola, diplomada en Educación Social y portavoz del Foro Transiciones

Zillah R. Eisenstein USA American political theorist and gender studies scholar and Emerita Professor of the Department of Politics at Ithaca College