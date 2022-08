Palestina. ¿ Por qué Israel no rinde cuentas ante la ONU?

Luego de décadas de ejecuciones extrajudiciales de palestinos, continúa la impunidad.

Los devastadores ataques aéreos de Israel el viernes, que golpearon la Franja de Gaza y mataron a un alto miembro de la Jihad Islámica Palestina (PIJ), fueron parte de una larga lista de asesinatos en los territorios ocupados.

Las fuerzas israelíes rompieron la relativa calma de la asediada Franja de Gaza cuando bombardearon un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad de Gaza, matando a Taiseer al-Jabari, comandante del norte de la Yihad Islámica, y al menos a otros 14 palestinos, incluida una niña de cinco años. y una mujer de 23 años.

Antes de que entrara en vigor un alto el fuego el domingo, el número de muertos en Gaza era de 44, con al menos 15 niños entre los muertos.

Poco después de que comenzaran los ataques aéreos el viernes, Israel justificó su campaña de bombardeos, argumentando que estaba apuntando a la YIP en respuesta a una «amenaza inminente».

Si bien aún tiene que ampliar la supuesta amenaza, el asesinato de Jabari ha planteado una serie de cuestiones legales y políticas, en particular: ¿sobre qué bases justifica Israel sus acciones? Después de todo, Jabari murió en un ataque contra un edificio residencial sin valor militar perceptible.

La relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino ocupado desde 1967, Francesca Albanese, condenó rápidamente la operación israelí, argumentando que, según el derecho internacional, el uso de la fuerza solo estaba permitido en defensa propia. «La Operación Amanecer es un flagrante acto de agresión», dijo Albanese, y agregó que era: «ilegal. Inmoral. Irresponsable».

Aumento de asesinatos

En febrero, las fuerzas israelíes asesinaron a tres miembros de las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa de Fatah a plena luz del día en la Cisjordania ocupada. Soldados israelíes armados rodearon el vehículo y dispararon más de 80 tiros a los ocupantes en lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino dijo que equivalía a una «ejecución en el campo».

En abril, las fuerzas israelíes mataron a tres miembros de las Brigadas palestinas al-Quds, el ala militar del movimiento PIJ. Tras el asesinato de Jabari el viernes, Israel asesinó a otro miembro importante del grupo el sábado, Khaled Mansour.

En un informe, el grupo palestino de derechos humanos Al-Haq condenó las «ejecuciones extrajudiciales», que dijo que «se habían convertido en un símbolo del desprecio [de Israel] por el derecho internacional y la cultura de impunidad que rodea estas violaciones».

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que «nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente» y que el derecho a la vida no puede ser derogado, incluso «en tiempo de emergencia pública que amenace la vida de la nación», un principio que Al-Haq acusó a Israel de burlar regularmente.

«Israel» utiliza los «asesinatos selectivos» como una herramienta política regular en varios frentes, ya sea en Irán, Cisjordania o Gaza, dice Mairav ​​Zonszein, analista sénior sobre Israel-Palestina en International Crisis Group.

«Si bien afirma que así es como elimina las amenazas planteadas por grupos específicos, en el caso actual de la Yihad Islámica, es discutible si es efectivo a largo e incluso a corto plazo, ya que los líderes siempre son reemplazados y, en muchos casos, allana el camino para incluso más partidarios de la línea dura», dijo Zonszein a Middle East Eye.

Los intentos palestinos de apelar a la Corte Penal Internacional para que responsabilice a Israel por tales acciones han sido una «batalla cuesta arriba», dijo Zonszein, y agregó que «el poder económico y político de Israel y el hecho de que a menudo utiliza acusaciones de antisemitismo para silenciar la disidencia». dificultó que los palestinos obtuvieran justicia.

Una larga historia de asesinatos

El gobierno israelí tiene un largo historial de asesinatos selectivos y, en muchos sentidos, ha sido pionero en este tipo de asesinatos. En su libro Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations, Ronen Bergman relató los acontecimientos del asesinato en 1992 del jeque Abbas al-Musawi.

Musawi, el entonces secretario general de la organización libanesa Hezbolá, viajaba con su esposa y su hijo de cinco años en el Líbano cuando helicópteros Apache israelíes dispararon misiles contra su caravana, matando a los tres y a cuatro guardaespaldas.

Según la estimación de Bergman, «Israel» ha asesinado a más de 2 mil 700 personas a lo largo de sus 70 años de historia, una herramienta que describió como la capacidad del país para «detener la historia» y no tener que involucrarse en la diplomacia dura y el arte de gobernar.

Pero no fue hasta la Segunda Intifada, el levantamiento palestino de 2000-2005, que Israel realmente intensificó lo que llama «asesinatos selectivos», una decisión que ha llevado a cientos de asesinatos de palestinos que consideraba una amenaza.

Estas operaciones israelíes también han llevado con frecuencia a la muerte de civiles palestinos, lo que ha llevado a una condena generalizada de tales tácticas.

Como resultado, en 2021 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (HRC) estableció una comisión internacional de investigación «continua» para investigar las violaciones israelíes del derecho internacional humanitario y la «discriminación y represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa» en el país. territorios palestinos ocupados.

Tales críticas internacionales no han impedido que Israel denuncie medidas para investigar sus violaciones de derechos humanos, acusando al CDH de «bancarrota moral» con un «sesgo obsesivo contra Israel».

Es probable que el último ataque de Israel a Gaza y su renovada política de asesinatos reaviven la presión internacional para que Israel coopere con el CDH.

Eso, sin embargo, será una batalla cuesta arriba con la enviada estadounidense Linda Thomas-Greenfield al HRC declarando que la atención «desproporcionada» del organismo en Israel debe terminar.

La reciente ola de asesinatos solo sirvió para exacerbar las tensiones en el terreno y no hizo mucho para hacer avanzar el proceso de paz, dijo Yossi Mekelberg, investigador principal de Chatham House sobre temas de MENA.

«Al final del día, si no se abordan las causas profundas del conflicto, vendrán otras personas y las reemplazarán», dijo Mekelberg. “La falta de un proceso de paz, el bloqueo, la falta de derechos humanos, esa es la esencia de esto”, agregó.

Al Mayadeen Español

Fuente: resumenlatinoamericano.org