Del Descubri-Miento a la geopiratería

Más Mientos que Descubris. Desde aquel 12 de octubre de 1492 todo se tradujo mal y los que nunca estuvieron escondidos fueron descubiertos; automáticamente América dejó de tener potestad para gobernarse, se extinguió su propiedad y dominio. Europa se apropió de lo que tenía dueño; el territorio se transformó en espacio de conquista; las riquezas legítimas que poseían sus culturas se transformaron en un botín que los conquistadores “encontraban” y obviamente rapiñaban; los magníficos templos se convirtieron en canteras de piedra; sus conocimientos atesorados en códices y quipus se redujeron a humo en las hogueras de los Autos de Fe. La historia oficial tergiversó la memoria y así los que nunca supieron de la India fueron llamados indios y sus habitantes se transformaron en ausencias Las personas fueron leídas como objetos: los hombres utilizados como combustible biológico y las mujeres como desahogo sexual.

Dado ese contexto y demostrando que el agronegocio viene de lejos tampoco la tierra tuvo derechos convirtiendo enormes espacios en territorios de deshecho como sucedió con el monocultivo intensivo de caña de azúcar que desertificó el nordeste brasilero. Extensas geografías se transformaron en canteras que además de generar suculenta plusvalía produjo tierras de descarte, zonas estériles, inhabitables. Ayer fueron tantas las toneladas de plata arrancadas de Potosí que redujo la altura del Cerro Rico, hoy la deforestación de las reservas indígenas en la Amazonía por la minería aumentó más de un 205% durante el Gobierno de Jair Bolsonaro. El saqueo fue y sigue siendo descomunal, por ello en lugar de hablar de extractivismo prefiero denominarlo como biopiratería y la geopiratería denominaciones explícitas que hacen foco en la realidad del problema.



I Rentable o sustentable. Hoy en día parece que solo existen dos tipos de sistemas económicos, uno de mercado que se autodenomina libre y el otro es un sistema planificado por el Estado, ambos pueden tener variaciones más o menos rígidas. Es falso que el modelo productivo no pueda ser reemplazado. La historia americana demuestra que las culturas andinas se regían por una modalidad económica diferente: la reciprocidad Estado/comunidades. Recuerdo que hace ya muchos años viajando en el viejo tren Juliaca/Cuzco mantuve una conversación con un joven economista mexicano sobre la andenería para cultivos que se aprecia durante el trayecto que representan millones de horas/hombre de trabajo empleados para realizar semejante obra de ingeniería que pese a siglos de abandono después de la Conquista se mantienen firmes en las laderas de los cerros en una región de actividad sísmica. El economista liberal aseguraba que en la actualidad semejante inversión de fuerza de trabajo para crear esa andenería no sería rentable. Lo confronté asegurando que en aquel momento se pudo y funcionó de modo sustentable y las pruebas las teníamos mirando por la ventanilla del tren o leyendo las mismas crónicas de quienes destruyeron ese mundo y que aun así se maravillaron del sistema incaico que incluso tenían depósitos (colcas) previendo malas cosechas. Obviamente el neoliberal retrucó. Se enredó en explicaciones, dio infinidad de vueltas, recurrió a Adam Smith y acabó refugiado en Milton Friedman para terminar diciendo algo como: “si, pero no…”. Entre tanto, la andenería andina que utilizó sabiamente las montañas como archipiélagos horizontales, es decir como islas de cultivos superpuestos en virtud de la temperatura requerida, plantando abajo especies que necesitan más calor (maíz) y arriba los que resisten las bajas temperaturas (papas). Aquella inmensa “góndola” de un supermercado vertical continuaba allí desafiando al presumido adlátere de Friedman.

II Templos del Capital. El actual sistema económico se rige por la mano invisible del mercado y su ley suprema de oferta y demanda. A mayor demanda de un bien el precio se incrementa, a mayor oferta el valor desciende. Y así nos enteramos del contrasentido que productores agropecuarios opten por abandonar parte de su cosecha para que el valor no se desplome, algo que hubiera espantado a los andinos. ¿No levantar cosechas? ¿Destruir alimentos? Se trata de un sistema perverso donde no cuenta la sensatez humana sino la tasa la ganancia y eso explica que tantos productores se regocijen por las malas cosechas de otros lo que explica las fluctuaciones por ejemplo del trigo cuando se desata una crisis como en Ucrania o en el Golfo Pérsico por un posible desabastecimiento de petróleo que incrementa su valor al instante. Es simple. No es necesario cursar un seminario en la Escuela de Chicago con su mentor premiado con el Nobel de Economía…. Tal sistema tiene algunos puntos neurálgicos, verdaderas catedrales del capital como Wall Street o la Bolsa de Tokio donde cotizan distintas acciones (granos, acero, oro etc.) y obvio los papeles de distintas compañías como Ford o Disney Channel. En EEUU existe una segunda bolsa de valores automatizada y electrónica llamado Nasdaq que establece distintos índices, es decir un valor para los productos. El 8 de diciembre de 2020, fecha en la que muchas familias arman el arbolito navideño, comenzó a cotizar en el mercado a futuro de Wall Street un recurso común como el agua. Generaron un título, un activo financiero no para el agua en si misma, sino sobre los derechos de su uso que es todavía peor. Los devotos del sistema salieron de inmediato a dar loas y vítores asegurando que es una muy buena noticia ya que puede ser una herramienta de conservación del recurso que permitirá una gestión eficiente del mismo. La evangelización fue el maquillaje que justificó la conducta depredadora puesta de manifiesto en el primer minuto de aquel Descubri-MIENTO de 1492.

III Estrés hídrico. El efecto invernadero que causa el calentamiento del planeta envía señales inquietantes sobre el aumento del estrés hídrico creado por los mismos que solo tienen anteojeras para traducir los acontecimientos del mundo en el maniqueísmo de oferta y demanda. Son los mismos que festejan el ingreso del agua como título financiero ya que en lugar de percibir un desastre en ciernes paladean un negocio muy propicio. Algunos ejemplos actuales. El este de Australia experimenta una sequía de la que no se tiene memoria, el avance de la aridez al sur del Sahara sobre la franja del Shael es constante, la desertificación de California se acrecienta al igual que en el sudeste español y con la expansión del límite de desierto de Atacama. En otros casos asistimos a la pérdida de hábitats naturales como ocurre con los countries del Gran Buenos Aires arrasando humedales que explica “la invasión” de carpinchos que muchos lo vivieron como algo festivo. La mega sequía que padece Chile, la mayor desde que se tienen registros, llevó a que el Parlamento discuta una reforma al Código de Aguas para cambiar el modelo de gestión que fue establecido en 1981 por Pinochet. Incluso el río Paraná, el segundo río en extensión y caudal de América, experimentó una alarmante baja en su nivel que continúa en la actualidad. El cambio climático provocó una disminución de precipitaciones en la cuenca superior. La sequía afectó el flujo de los afluentes causando además una contracción de los acuíferos subterráneos. Lo mismo ocurre en Europa con la bajante del Danubio donde emergen “las piedras del hambre” y el Rin pronto se verán hasta los anillos de los nibelungos. La foto que ilustra esta nota la obtuve en el norte de La Rioja donde las crónicas mencionan extensos bosques de algarrobo… Tengamos en cuenta que ni siquiera tocamos el tema de la contaminación por agroquímicos de las napas y que más del 80% de aguas residuales de la actividad doméstica, industrial y comercial regresan al ecosistema sin ningún tratamiento. En definitiva la escasez de agua apta para el consumo humano lleva a que cotice en la Bolsa…

IV Servidores o Sirvientes. De acuerdo a estudios de la ONU, casi dos mil millones de seres humanos habitan en regiones que presentan procesos de desertificación y tienen graves problemas para acceder al agua como ocurre con el Tigris y Éufrates donde comenzó la civilización. También ocurre en Sudán, Níger o Chad además de los conflictos regionales millones de personas comienzan a desplazarse para conseguir un mínimo acceso al agua. A su vez el estrés hídrico genera una mayor erosión de los suelos con la consiguiente pérdida de aptitud productiva de la tierra. Todo indica que en los próximos años la situación se agudizará y eso explica los aleteos de los buitres de Wall Street atentos donde las empresas transnacionales pueden empollar mejores tasas de ganancia a costa de los que menos tienen. El círculo vicioso de una crisis es una oportunidad de oro para el afán de lucro. En este sistema de oferta y demanda la mano invisible del mercado siempre se las ingenia para que los desamparados subsidien la opulencia del poder. Gobiernos que deberían ser servidores de los pueblos se convierten en sirvientes de las empresas, del capitalismo más abyecto. Puedo citar Andalgalá como ejemplo del divorcio profundo entre la sociedad y las autoridades cómplices que avalan a mineras depredadoras y se desentienden de la gente.

V Agua Privada. Cuando estamos en un supermercado frente a una góndola de agua embotellada, pocos advierten que se trata de una imagen inequívoca de su privatización, este proceso comenzó hace bastantes años, su cotización en Wall Street es una consecuencia obvia. Nos acostumbraron a pagar por agua privatizada. Además y aunque parezca irreal, cuanto más pobre es el país y con mayores problemas de abastecimiento de agua, ese mismo litro embotellado es más caro en Mauritania o Perú que en Bélgica ya que en los países periféricos resulta ideal para las compañías embotelladoras que la distribución de agua potable de red sea de mala calidad. Este avance no es de hoy, un ejemplo lo vimos hace veinte años en Bolivia con la llamada Guerra del Agua que estalló inicialmente en Cochabamba debido a la privatización del recurso durante el gobierno del general Hugo Banzer. Existen disputas incluso dentro de un mismo país, como ocurre entre la provincia de Mendoza y La Pampa en Argentina por la apropiación mendocina del caudal del río Atuel en detrimento de los pampeanos.

En otros, el accionar del sistema es claramente patológico como en Patagonia, una geografía donde escasea el agua para la gente y sin embargo se inyectan millones de litros en las entrañas de la tierra mediante el fracking para extraer petróleo que contamina para siempre acuíferos.

Ya no estamos en el mismo planeta que habitaban nuestros abuelos. Hoy en día los pueblos tienen conciencia de situaciones que antes no se conocían. La conciencia sobre el cambio climático se convirtió en clamor general, pero también los buitres siguen con buen olfato y van por el copyright de la biodiversidad: ¡a patentar lo ajeno se ha dicho! El ansia por depredar viene de lejos y la resistencia a la biopiratería que no es otra cosa que robo de conocimiento ancestral también. Cuentan las crónicas que el rey Felipe II mandó a su botánico para que estudie y recopile especies vegetales, a poco de andar por la selva de Chiapas menciona en sus notas como los indígenas lo engañaban sobre las correctas propiedades de las plantas. Es por ello que en una fecha como el 12 de octubre que conmemora el mayor genocidio y saqueo registrado por la historia debemos comprender que es imposible asistir de brazos cruzados a la destrucción de nuestra única y verdadera casa: nuestro planeta. Es lento, pero viene…

Marcelo Valko