Lecciones de dignidad de un luchador social : José Pepino Fernández

En mis 38 años de ejercicio de la abogacía en Salta he defendido a muchos luchadores por los derechos humanos : sociales, ambientales y de Pueblos Originarios .Desde 1999 defiendo a la UTD Mosconi ( Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi ) cuyo dirigente indiscutible es José Pepino Fernández. La UTD Mosconi protagonizó los cortes de ruta épicos del norte argentino en reclamo ante el abandono del Estado nacional, provincial y municipal ante la privatización y desmantelamiento de YPF y la expulsión de miles de trabajadores .La organización continúa trabajando comunitariamente desde 1996 los 365 días del año con sus huertas orgánicas, ladrilleras, viveros, reforestación, construcción de escuelas, salas de hospitales, viviendas, carpinterías , recicladoras de plástico, confección de prendas , apagando incendios forestales , capacitación de trabajadores, etc.

Pepino es sinónimo de trabajo, dignidad, coraje, bravura, solidaridad puesta al servicio de los más abandonados por el Estado.

Ha puesto el cuerpo en todas las represiones policiales y de fuerzas de seguridad reclamando condiciones dignas de vida para todo el departamento San Martín. Su propio cuerpo da testimonio del abandono del Estado , tiene diabetes avanzada y está ciego ,como innumerable cantidad de personas de todo el interior de Salta donde el Estado provincial construye hospitales o salitas de primeros auxilios pero no designa médicos,ni especialistas , ni enfermeros , ni menos personal bilingüe para atender a los Pueblos Originarios .

Pepino aún ciego trabaja los 365 días del año . Sólo se detuvo su trabajo diario porque hace semanas que está internado por su diabetes avanzada , primero en Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y ahora en el Hospital Oñativia de Salta .

No se rindió en ninguna represión policial ni de fuerza de seguridad, no se rinde en su lucha por vivir. Sigue dando lecciones de dignidad , como cuando estaba preso en el Penal de Villa Las Rosas por orden de la justicia federal de Salta por ir a la Cámara de Diputados de la Nación y reclamar el pago de las acciones de la Propiedad Participada que hasta hoy se les debe a los extrabajadores de YPF. Al presentar el pedido de Excarcelación, el juez impuso la obligación de pagar una fianza de $10.000 (en esa época eran equivalentes a 10.000 dólares estadounidenses). Cuando comuniqué esa resolución judicial a Mosconi , inmediatamente el pueblo humilde entero voluntariamente aportaba con dinero o con bienes para juntar el dinero requerido por el juez federal. Así que cuando fui a la cárcel a contarle a Pepino la mala noticia de la fianza impuesta y la buena noticia de que la UTD Mosconi ya tenía ese dinero para pagar su fianza , me dio una lección de dignidad que jamás voy a olvidar. Se negó a que yo pagara esa fianza. Pero por qué Pepino? Le pregunté. “Porque si pagamos esa fianza vamos a dejar un antecedente y todos los jueces van a hacer lo mismo con todo los luchadores . La gente de Mosconi se movilizó por mí porque me conoce y aprecia, pero no lo va hacer por todos . Prefiero seguir en la cárcel antes que perjudicar a otros luchadores”. A pesar de insistirle una y otra vez que aceptara la decisión de los desocupados que estaban esperando su libertad , no aceptó y me firmó una nota expresando su decisión. Se aguantó estoicamente en la cárcel hasta que la Cámara de Apelaciones nos concedió su libertad . No obstante ni la cárcel lo deprimió ni hizo que dejara de trabajar comunitariamente. Cada vez que yo iba a la cárcel a informarle sobre la tramitación de la causa penal , me tenía una lista de materiales por ejemplo : 1) madera y herramientas para hacer mesas y bancos para que los presos pudieran recibir a sus familiares dignamente en el patio de la cárcel los domingos de visitas .2) Un camión de tierra fértil y semillas para hacer una huerta para producir verduras para ser utilizadas en la preparación de las comidas de los presos … 3) Etc.

La ropa y alimentos que le mandaban los desocupados de Mosconi, los repartía a los presos pobres a los que nadie visitaba .

Nadie me lo contó, yo misma lo vi.

Ese es el José Pepino Fernández que conozco y respeto. Ese es el que va seguir resistiendo, luchando y trabajando hasta el final .

¿Algún funcionario público nacional, provincial o municipal podría demostrar un poquito de esa coherencia y dignidad entre lo que se dice y lo que se hace?

Si alguien quiere hacerle llegar su saludo o aliento a este digno luchador social y ambiental les dejo mi correo electrónico: puntanomara@gmail.com , como siempre lo hice , se los leeré todos y cada uno. Gracias.

Mara Puntano