No a la guerra y la militarización de Ecuador

Como Feministas del Abya Yala, queremos expresar nuestra más profunda solidaridad y abrazo al pueblo ecuatoriano, a las organizaciones feministas, transfeministas, al movimiento indígena y al tejido organizativo negro y afrodescendiente, a las organizaciones de jóvenes y urbano populares, que en medio de esta guerra instalada, se han convertido en la carne de cañón de los intereses imperialistas y de los más poderosos. La dolorosa y cruel experiencia en el continente nos ha demostrado que la guerra contra el narco es siempre la justificación para instalar una guerra contra la clase trabajadora, sus pueblos y sus expresiones organizativas. Y es que mientras nos hablan de seguridad y bala, los señores de la guerra aprueban medidas neoliberales que precarizan y deterioran aún más nuestras vidas.

Sabemos también que la historia de nuestros procesos ha sido la historia de lucha y resistencia, y de encontrar en medio del horror, salidas que apuesten por la esperanza y por horizontes que defiendan la vida.

Ecuador es un país hermano que ha dado siempre muestras de una enorme capacidad organizativa y de impugnación contra los gobiernos neoliberales. Como feministas populares y comunitarias, acompañamos a ese pueblo tantas veces levantado, abrazamos la resistencia del tejido feminista popular, comunitario y disidente del Ecuador que en estos días ha sostenido la vida de los familiares de lxs privadxs de libertad, la reproducción cotidiana en los barrios empobrecidos y racializados, y que a la par ha dado luces para comprender la recomposición del capitalismo legal e ilegal. Nos hacemos eco de sus denuncias, nos oponemos a la creación de nuevas cárceles y a la bukelizacion de las ya existentes. No más Estado punitivo en nuestros países!!! Rechazamos la militarización y el intervencionismo imperialista. Nuestra apuesta siempre será por la vida y jamás por la guerra. Como feministas le decimos no a la guerra, no en nuestro nombre, no a la política de muerte en territorio ecuatoriano.

FEMINISTAS DEL ABYA YALA

16 de enero, 2024