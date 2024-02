Se cumplen 15 años de la desaparición de Luciano Arruga

Este 31 de enero se van a cumplir 15 años de la desaparición de Luciano Arruga. Efectivamente en el año 2019 desapareció tras haber sido detenido por la policía bonaerense y fue hallado el 17 de octubre de 2017 de 2014 en el Cementerio de la Chacarita enterrado como NN.Al momento de su desaparición Luciano contaba con dieciséis años.

El sábado 27 de enero familiares, amigos y el Espacio Luciano Arruga realizaron una marcha y un festival para recordar al joven asesinado por la policía. Estuvieron presentes familiares, amigos y militantes populares que acompañan la causa de Luciano Arruga y luchan contra la Violencia Institucional. Acompañó artísticamente la jornada la reconocida música Sara Hebe.

Matias Bregante del Espacio Luciano Arruga nos expresó sus impresiones y explico la situación de la causa y las características del Festival recordatorio del 27 de enero.

“Este 31 de enero se van a estar cumpliendo 15 años de la desaparición, tortura y muerte de Luciano Arruga a manos de la policía bonaerense de La Matanza. Con la responsabilidad de todo el Estado argentino, de todo el arco político provincial y nacional en el encubrimiento de dicha desaparición que recuperamos después de casi 6 años. El aniversario nos rememora mucho dolor, recuerdos de todo lo vivido. La construcción de la familia de Luciano por parte de su madre Mónica, de su abuela Marta, de su hermana Vanesa y de sus hermanos Sebastián y Mauro. Junto con todos los que comenzamos a caminar alrededor de la familia en lucha. Es extrañar a Luciano una vez más, es saber y rememorar todo lo que le paso, seguir sosteniendo todos estos años esta carga de dolor y de lucha. Sin embargo seguimos reafirmando la necesidad de seguir en las calles reclamando justicia. Denunciando al Estado argentino y a la Justicia con sus fuerzas de inseguridad que día a día violentan y siguen metiendo presión social a través de la muerte y la bala en los barrios empobrecidos”.

En relación al nuevo gobierno y sus políticas represivas Matías Bregante manifestó “ La situación actual es nefasta por donde se la mire. Consideramos que Milei es un producto de todos los gobiernos anteriores, es un compendio de consecuencias y más allá de las decisiones que tome este gobierno actual es llegar a una etapa en la cual ninguno de los partidos políticos que gobernaron la Argentina nunca se propusieron dar una estocada a los grandes grupos económicos, ni tocar sus intereses contrapuestos a los populares. No se plantearon tampoco tomar medidas reales y efectivas tendientes a cambiar la situación concreta de la población, para las juventudes, las barriadas. Medidas que realmente garanticen la vivienda, la salud, la educación, el trabajo. Lamentablemente es una deuda de la democracia enorme que se sigue perpetuando en el tiempo y permite que hoy un delirante este tomando las riendas de este país. Claramente para los sectores empobrecidos no va a haber más que represión, palazos, balas y hambre. Eso es lo que proponen estos gobiernos neoliberales y hacia allí lamentablemente estamos yendo”.

Y por último lo consultamos sobre el arribo de Patricia Bulrich al Ministerio de Seguridad: “En relación a Patricia Bulrich considero que la violencia institucional comienza desde las carencias populares como una cloaca, la falta de una salita o una escuela en un barrio. Pero lo que existe antes y a través de Bulrich es la represión estatal. Hay un Estado que diagrama y permite políticas represivas que vienen heredadas de la última dictadura y se sostienen en el tiempo. Eso no se pudo modificar con ningún gobierno. Bulrich expresa esa violencia de una manera mucho más explícita y de manera verborragica.Sin embargo hay funcionarios como Daniel Scioli que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando secuestraron a Luciano y que no hizo nada por la causa. Ese funcionario se sigue moviendo de gobierno en gobierno agarrando cargos políticos perpetuándose en el poder. Aquí hay una política estatal argentina que desde hace reproduce o mejora y perpetua las políticas de represión que se construyeron en la dictadura militar. Con otras herramientas, con la Justicia a su lado sabiendo que hoy hay más visibilidad pero hambreando y generando represión para controlar socialmente. Consideramos que no es una cuestión de figuras sino de una política de Estado”.

Fuente: Agencia Paco Urondo